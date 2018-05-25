Tokushima Vortis - Matsumoto Yamaga FC maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig maçında Tokushima Vortis ile Matsumoto Yamaga FC, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 10:00. Tokushima Vortis 21 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Matsumoto Yamaga FC 24 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Tokushima Vortis, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Matsumoto Yamaga FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 143 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tokushima Vortis kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Matsumoto Yamaga FC sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Tokushima Vortis son haftadaki Tokyo Verdy müsabasında 2-1 yenildi.

Matsumoto Yamaga FC ise Kyoto Purple Sanga karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Tokushima Vortis, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Tokushima Vortis, kendi sahasında 7 gol attı, 7 gol yedi.

Matsumoto Yamaga FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Matsumoto Yamaga FC, 7 gol atarken 10 gol yedi.