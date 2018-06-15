Tokushima Vortis - Renofa Yamaguchi maçı heyecanı

Tokushima Vortis ve Renofa Yamaguchi, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Tokushima Vortis 22 puanla 13. sırada, Renofa Yamaguchi 35 puanla 2. sırada bulunuyor. Tokushima Vortis son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Renofa Yamaguchi son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 178 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tokushima Vortis kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Renofa Yamaguchi sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Tokushima Vortis önceki hafta Tokyo Verdy mücadelesinde 2-1 yenildi.

Renofa Yamaguchi, Ehime FC karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Tokushima Vortis, 9 gol attı ve 10 gol yedi.

Renofa Yamaguchi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Renofa Yamaguchi, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.