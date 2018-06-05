Tokushima Vortis - Tochigi SC sahaya çıkıyor

Japonya İmparatorluk Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Tokushima Vortis, 06 Haziran 2018 Çarşamba günü Tochigi SC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Ev sahibi Tokushima Vortis, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Tochigi SC son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 462 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tokushima Vortis kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Tochigi SC sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Tokushima Vortis önceki hafta Ehime FC mücadelesinde 3-0 yenildi.

Tochigi SC ise Consadole Sapporo karşılaşmasında 4-1 yenildi.