Tokyo Verdy - Ehime FC maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Tokyo Verdy, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü Ehime FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 10:00. Tokyo Verdy 18 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Ehime FC 10 puanda ve 21. sırada. Ev sahibi Tokyo Verdy, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ehime FC, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 144 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tokyo Verdy kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Ehime FC sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler.

Tokyo Verdy son haftadaki Tokushima Vortis müsabasında 2-1 kazandı.

Ehime FC, Renofa Yamaguchi karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Tokyo Verdy, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Tokyo Verdy, kendi sahasında 9 gol attı, 8 gol yedi.

Ehime FC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ehime FC, 3 gol atarken 9 gol yedi.