Tokyo Verdy - Kyoto Purple Sanga rakamlar

Japonya J2 Lig maçında Tokyo Verdy ile Kyoto Purple Sanga, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 12:00. Tokyo Verdy 23 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Kyoto Purple Sanga 15 puanda ve 20. sırada. Ev sahibi Tokyo Verdy, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kyoto Purple Sanga son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 176. İddaa'da Tokyo Verdy kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Kyoto Purple Sanga kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tokyo Verdy son haftadaki Tokushima Vortis müsabasında 2-1 kazandı.

Kyoto Purple Sanga, Matsumoto Yamaga FC karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Tokyo Verdy, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Tokyo Verdy, kendi sahasında 9 gol attı, 8 gol yedi.

Kyoto Purple Sanga, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Kyoto Purple Sanga, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.