Tokyo Verdy - Machida Zelvia maçı öncesi rakamlar

Japonya J2 Lig maçında Tokyo Verdy ile Machida Zelvia, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 08:00. Tokyo Verdy 18 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Machida Zelvia 16 puanda ve 8. sırada. Tokyo Verdy son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Machida Zelvia, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 521 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tokyo Verdy kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Machida Zelvia sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Tokyo Verdy son hafta oynanan Tokushima Vortis maçında 2-1 kazandı.

Machida Zelvia ise Shonan Bellmare maçında 1-1 berabere kaldı.

Tokyo Verdy, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Tokyo Verdy, kendi sahasında 8 gol attı, 3 gol yedi.

Machida Zelvia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Machida Zelvia, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.