Tokyo Verdy - Tochigi SC rakamlar

Tokyo Verdy ve Tochigi SC, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 12:00. 26 puanlı Tokyo Verdy 12. sırada bulunuyor, Tochigi SC 20 puana sahip ve 19. sırada. Tokyo Verdy son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Tochigi SC, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 165 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Tokyo Verdy kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Tochigi SC sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler.

Tokyo Verdy son haftadaki Fukuoka müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Tochigi SC ise V-Varen Nagasaki maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Tokyo Verdy, 12 gol attı ve 9 gol yedi.

Tochigi SC ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tochigi SC, 5 gol atarken 12 gol yedi.