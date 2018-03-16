Tolga Çevik'in Hülya Avşar isyanı: Hülya su kaynattı

Hülya Avşar, geçen hafta konuk aldığı Mehmet Aslantuğ ile sohbeti sırasında kadınların çalışmasını eleştiren sözleriyle tepki çekmişti. Avşar’ın son konuğu ünlü komedyen Tolga Çevik oldu.



Konuklarına yönlendirdiği ilginç sorularıyla birçok kez toplumun farklı kesimlerinin tepkisini üzerine çeken Avşar, bu defa Tolga Çevik’i sinirlendirmeyi başardı.



Avşar’ın İngilizceyi annesinden öğrendiğini söyleyen Çevik’e ısrarla “Annenden mi öğrendin?”, “İngilizceyi kim öğretti?” diye sorması şaşkınlık yarattı. Çevik, Avşar için, “Öbür Hülya Avşar’ı getirir misiniz? Bu su kaynattı” dedi.

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