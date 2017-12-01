Tolga Çevik'ten Hülya Avşar'a soğuk duş

Tolga Çevik 10 yıldır televizyon ekranlarında tek başına sürdürdüğü doğaçlama tiyatro oyununu Hülya Avşar’a anlatırken, “Çaresizlik beni böyle bir formatı yapmaya itti” itirafında bulundu.



DONDU KALDI



Tolga Çevik botoks yaptıran oyuncuları eleştirdi. “Oyuncunun sermayesi yüzündeki çizgileridir. O çizgileri kaybetme çalışmalarını anlamıyorum, pişman olacaklar ama iş işten geçecek” dedi. Yüzünde botoks olan Hülya Avşar dondu kaldı.





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tolga çevik