Tolga Ciğerci attığı gollerle Avrupa'daki yıldızları solladı

Tolga Ciğerci, Avrupa'da kendi mevkisinde oynayan isimleri geride bırakmakla kalmadı, birçok yıldız golcüden de daha fazla gol atma başarısı gösterdi.
Kendisi gibi orta sahada oynayan ve Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden isimler arasında Tolga Ciğerci attığı 5 golle zirvede yer aldı. Tolga, Delli Alli, Koke, Eriksen gibi isimlerden daha fazla gol attı. Tolga gibi 5 gol atabilen tek isim ise Lyon forması giyen Fekir oldu.
İşte Avrupa'nın en çok gol atan orta sahaları... (5 büyük lig ve Süper Lig)
Tolga Ciğerci(Galatasarau) - 5
Nebil Fekir(Lyon) - 5
Mathew Leckie(Hertha Berlin) - 4
Jose Callejon(Napoli) - 4
Daniel Didavi(Wolfsburg) - 3
Yannick Carrosco(Atletico Madrid) - 3
Angel Correa(Atletico Madrid) - 3
Enis Bardhi(Eibar) - 3
İvan Perisic(İnter) - 3
Adam Ljajic(Torino) - 3
Malcolm(Bordeaux) - 3
Jimmy Durmaz(Toulouse) - 3
Younousse Sankhare(Bordeaux) - 3
NEYMAR'I DA SOLLADI!
Tolga, sadece orta sahadaki futbolcuları değil, Avrupa'nın önde gelen yıldız golcülerini de geride bırakmayı başardı. Tolga, Neymar, Balotelli, Mandzukic ve Kane gibi yıldızlardan daha fazla gol atmayı başardı.
İşte Tolga'nın geride bıraktığı forvetler...
Neymar(PSG) - 4
Mario Balotelli(Nice) - 4
Harry Kane(Tottenham) - 4
Andrea Belotti(Torino) - 3
Gabriel Jesus(M.City) - 3
Leroy Sane(M.City) - 3
Anthony Martial(M.United) - 3
Mario Mandzukic(Juventus) - 2
Antoine Griezmann(A.Madrid) - 2
Luis Suarez(Barcelona) - 2
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