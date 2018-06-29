Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Hafif ağrıları bulunan Eren Derdiyok, idmanın tamamında takımla birlikte çalışırken resmi siteye konulan antrenman raporunda bir ifade dikkat çekti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar, Tolga Ciğerci için “Sağ ayak baş parmağında ağrıları bulunduğunu ‘öne sürerek’ antrenmana katılmadı” ifadesini kullandı. Hatırlanacağı gibi gurbetçi futbolcu, geçen sezonki Beşiktaş maçı öncesi de ağrılarının olduğunu öne sürerek idmana çıkmadığı açıklanmıştı.

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