Tolga Ciğerci derbide oynayacak mı?

Habertürk Spor'dan Erhan Telli'nin haberine göre; teknik direktör İgor Tudor, sakatlığı nedeniyle son iki haftadır forma giyemeyen orta sahadaki dinamosu Tolga Ciğerci’nin derbi öncesinde iyileşerek geri dönmesi ile rahat bir nefes aldı. Oynadıkları son iki maçta Tolga’nın eksikliğini fazlasıyla hisseden genç hocanın, yarın akşam oynanacak Fenerbahçe derbisinde Selçuk İnan’ın yerine Tolga’yı 11’de denemeye başladığı bildirildi.

Gurbetçi oyuncu, Hırvat hocanın kapısını çalıp, “Kendimi iyi ve hazır hissediyorum. Oynamaya hazırım” diyerek forma istedi. Tolga’nın 11 bin kilometreyi aşan koşu mesafesinin, derbide rakip orta sahanın direncinin kırılmasında önemli rol oynayacağını düşünen Tudor, bugünkü idmanda genç oyuncuyu bir kez daha deneyecek. Tudor, Tolga’yı hazır görmesi durumunda solda Rodrigues’in yerine düşündüğü Selçuk İnan’ı yine yedeğe çekip bu oyuncuya şans verecek.