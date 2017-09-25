Tolga Ciğerci: "Gol atmak değil, takımın kazanması önemli"

Galatasaray'da son haftaların formda oyuncusu Tolga Ciğerci, müthiş bir sezon yaşıyor. Ligin ilk üç haftasında 4 gol atan Tolga Ciğerci, 2 haftayı boş geçtikten sonra dün Bursa’da köşeye gönderdiği şık bir şutla takımına galibiyeti getirdi.

Kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan Tolga, “Geçen sene olmuyordu ama bu sene vurduğum şutlar hep gol oluyor. İnşallah hep böyle devam eder. Benim için gol atmak değil, takımın kazanması önemli. Takım kazandıkça mutlu olurum” diye konuştu.

Tolga, Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig dahil en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu. Genç oyuncuyu takip eden isimler 4 golle Bursasporlu Delarge ve Hertha Berlin’den Mathew Leckie oldu.