Tolga Ciğerci Galatsaray Alanyaspor maçı öncesinde ısınırken sakatlandı

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftadaki Beşiktaş derbisi öncesi Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılıların 11'inde yer alan Tolga Ciğerci, ısınma hareketleri sırasında arka çekmesinde çekme hissetti. Riske edilmek istenmeyen milli futbolcu 11'den çıkarıldı ve yerine Yasin Öztekin dahil edildi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Beşiktaş'ta da derbi öncesinde iki sakatlık yaşandı. Maç öncesinde tecrübeli stoper Pepe, ısınma hareketleri sırasında sakatlandı ve 11'den çıkarıldı. Maç kadrosundan çıkarılmayan Portekizli futbolcu yedek kulübesinde yer aldı. Beşiktaş'ta Pepe yerine Necip Uysal forma giydi.

Milli oyuncu da şanssızlık yaşayarak maçı tamamlayamadı. Sakatlanan futbolcu, 73'te yerini Fatih Aksoy'a bıraktı.