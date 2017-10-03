Tolga Ciğerci ve Milli Takım gerçeği

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Kardemir Karabükspor maçında sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin, A Milli Takım'ın İzlanda ve Finlandiya maçları aday kadrosuna dahil edilmesi ilk etapta kafaları karıştırmıştı.
DHA, Tolga'nın Milli Takım'a davet edilmesi sürecinde yaşanan gelişmelerin ayrıntılarına ulaştı.
LUCESCU'NUN PLANLARI BOZULDU
Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla ligde bu sezonun en flaş oyuncusu olarak dikkat çeken Tolga Ciğerci'nin yaşadığı sakatlık A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da planlarını bozdu. Sarı-kırmızılı oyuncuyu, İzlanda ve Finlandiya maçlarında kullanmak isteyen Lucescu, sakatlık haberini duyunca telefona sarıldı.
TUDOR'U ARADI
Rumen teknik adam, Tolga'nın sakatlığının ne durumda olduğunu öğrenmek için öncelikle Milli Takım doktorundan, Galatasaray doktorunu aramasını istedi. Milli Takım doktoru, Galatasaray doktoru Yener İnce ile görüştü. İnce, oyuncunun sakatlığının ciddi olduğunu belirtti. Daha sonra Mircea Lucescu, bizzat Igor Tudor'u aradı ve Tolga hakkında konuştu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu soran Lucescu, Hırvat teknik adamdan sakatlığın ciddi olduğu yönünde bilgi aldı.
TOLGA'YLA BİZZAT GÖRÜŞTÜ
Bu gelişmelerin ardından Lucescu, Tolga Ciğerci'yi doğrudan kendisi arayarak nasıl hissettiğini sordu. Tecrübeli hoca, Tolga'ya 'Kendini iyi hissediyorsan İzlanda maçında olmasa da, Finlandiya maçında senden yararlanmak istiyorum. Sana ihtiyacım var' dedi. Tolga da Lucescu'ya iyi durumda olmadığını iyileşmesi için dinlenmesi gerektiğini bildirdi.
Lucescu son olarak Almanya'da Tolga'nın tedavisini gerçekleştiren Doktor Wohlfart ile görüştü. Wohlfart 'Tolga eğer oynarsa sakatlığı nüksedebilir. Sağlığı için dinlenmek zorunda' diyerek Lucescu'ya durumun ciddiyetini aktardı.
Lucescu, bu görüşmelerin ardından Milli Takım kadrosuna dahil ettiği Tolga'yı İzlanda ve Finlandiya maçlarında kullanmamaya karar verdi. Almanya'da tedavisi süren Tolga, Milli Takım kampına katılmadı. 'Tolga'ya sen iyileşmene bak. Kampa katılmana gerek yok' diyerek haber yollayan Lucescu'nun oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
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