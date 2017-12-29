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Annesiyle birlikte yılbaşı alışverişine çıktığını belirten Yeliz Şar’a, eski eşi Tolga Güleç sorulunca, "Bir sıkıntı yok, ayrılsak da beraberiz. Hala birlikte yaşıyoruz ve yeni yıla Londa’ya gidiyoruz. Boşanma öncesi planlanmıştı. Ayrıca annem çok üzülüyor ayrıldığımıza" dedi.