Takvim'in haberine göre, Yeliz Şar ile kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Tolga Güleç'in 5 yıllık evlilikleri 5 ay önce bitmişti. Boşanmanın ardından aşkları devam eden çift, önceki gün de köpekleri Mia ile gezmedeydi.

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