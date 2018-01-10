Ayşen Gruda, sağlık problemleri nedeniyle başrolünde yer aldığı ‘Kırkından Sonra’ adlı oyunun kadrosundan ayrıldı. Yapımcı, 73 yaşındaki sanatçıya 3 kuruşluk alacak davası açtı.

HASTA OLDUĞUNA İNANMADILAR

Usta sanatçının kararı sonrası, 57 gösterimi iptal eden Jest Tiyatro, durumu mahkemeye taşıdı. Tiyatronun sahibi Tolga Güleryüz, 73 yaşındaki Gruda’nın sağlık problemlerini bahane ettiğini öne sürerek sanatçı hakkında 3 kuruşluk alacak davası açtı.

GRUDA: AZ DAHA ÖLÜYORDUM

Gruda konuyla ilgili HT MAGAZİN’den Arif Hür'e konuştu. Resmi sözleşmesi olmadığını belirten sanatçı, “Turne kapsamında Mersin’den Karadeniz’e kadar götürdüler. Rahatsızlanıp bir hafta hastanede yattım. Zatürree teşhisi konuldu. Az daha ölüyordum” dedi.

Yapılanın çok çirkin olduğunu belirten Gruda, “Ayşen Gruda dünyaya bir kere gelir, onlardan çok var” diye konuştu.

Ayşen Gruda

Kırkından Sonra