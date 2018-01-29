Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, yönetmen Tolga Karaçelik’in ‘Kelebekler’ adlı filmi 18. Sundance Film Festivali’nde Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Büyük Jüri Ödülleri, ABD’deki festivalin en önemli ödülleri ve dört kategoride veriliyor. Dünya prömiyerini Amerika’nın Utah Eyaleti’nde 18-28 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenen festivalde gerçekleştiren filmde, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncular yer alıyor.

Film, birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarını araması sonrası bir araya gelmeleriyle gelişen olayları konu alıyor.

Mart ayında vizyona girecek olan filmin yapımcılığını Tolga Karaçelik, Diloy Gülün ve Metin Anter üstlenmişti.

Tolga Karaçelik

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