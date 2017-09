Tolga Mendi: Herkesi güldürecek yeni bölümler geliyor

SHOW TV’nin, cumartesi akşamları ekranları başındaki milyonları kahkahalara boğan dizisi ‘Yeni Gelin’ yeni sezonun ilk bölümüyle bu akşam seyirci karşısına çıkıyor. İstanbul’da filizlenen Bella ile Hazar aşkının Mezopotamya’nın egzotik topraklarına kök salma mücadelesini konu alan ‘Yeni Gelin’de macera kaldığı yerden devam edecek. Başrol oyuncuları Jessica May ve Tolga Mendi’yle dizinin yeni sezonunda seyircileri bekleyen sürprizleri konuştuk... HT Magazin'den Arif Hür'ün röportajı...



‘SEZONA BOMBA GİBİ HAZIRIZ’



Uzun bir yaz döneminin ardından ‘Yeni Gelin’ kaldığı yerden devam ediyor. Yaz sizin için nasıl geçti?



Jessica May: Brezilya’ya gittim ve ailemle bolca vakit geçirdim. Köpeklerimi ve atlarımı 7 aydır görmüyordum, onlarla hasret giderdik. Türkiye’ye dönmeden bir süre önce de Rio’ya gittim. Orada Corcovado ve Kesmeşeker Dağı’na çıktım. Çok keyifliydi. Kesmeşeker Dağı çok fazla turist çeken bir yer, büyük bir duvara yazı tahtası asmışlar. Oraya büyük harflerle karaladığım bir ‘Yeni Gelin’ hatırası bıraktım. Ziyarete giden Türk misafirlerin yüzünde bir tebessüm bırakmışımdır.



Tolga Mendi: Yaz sezonunda bir şey yapamadım. Babam rahatsızlandı ve 21 Temmuz’da babamı kaybettim. Onun işleriyle uğraştım pek bir yeri gezemedim benim için hayatımda geçirdiğim en kötü yazdı diyebilirim. Ama çokça kafamı dinleme vaktim oldu. Yeni sezona bomba gibi hazırım. Bunun sahnelere ve diziye de yansıdığını düşünüyorum.



‘ORTALIK ÇOK TATLI KARIŞIYOR’



Yeni sezonda, konağın karantina altına alınmasıyla Adana’dan Karadeniz’e uzayan bir hikâyeniz var. Buna ilişkin neler söylersiniz? Karadeniz nasıl, Adana’ya döndükten sonra nasıl bir hikâye bizleri bekliyor?



J.M.: Yeni senaryo elime geldiğinde Karadeniz’e gideceğimizi öğrendim ve çok sevindim. Yönetmenimiz Ersoy Güler çok güzel bir konaktan kaçış hikâyesiyle sezonu açıyor. Karadeniz’de, eskiye dayanan ve üstü örtülmüş hikâyeler vardı, onlar gün yüzüne çıkıyor. Hazar’ın nişanlısı, Baran’ın sevmediği biriyle evlenmek durumunda kalması filan derken bir şekilde Adana’ya geri dönüyoruz. Bu sezon seyirci ekran karşısında çok eğlenecek. Biz hazırız, inşallah onlar da hazırdır. Yeni bölümü biz de iple çekiyoruz.



T.M.: “Yeni sezonda bizi neler beklemiyor ki?’”desek daha doğru olur. Enerjik ve çok dinamik bölümler bizi bekliyor. İlk 2 bölümümüzü Karadeniz’de çektik. Rize’de gerçekleştirilen çekimlerde tatildeymişiz gibi çok eğlendik. Doğanın kollarında güne uyanmak çok güzeldi. Yeşile doyduk. Komediyle dolu çok özel sahneler var. Gencinden yaşlısına herkese hitap edebilecek özel ve güzel bölümler seyircileri bekliyor.



J.M.: Seyirciyi bol kahkaha ve komediyle dolu eğlenceli bir aksiyon bekliyor. Bu sezon Bella’nın çocuğu olacak diye bekliyoruz ama çocuktan önce başka olaylar olacak, ortalık çok tatlı karışıyor.



‘HER AN BİR SÜRPRİZ OLABİLİR’



‘Yeni Gelin’in sezon finalinde, Bella seçimini annelikten yana kullandı ve hayatını tehlikeye atmak pahasına ameliyat olmayı reddetti. Fakat Bella’nın bu fedakârlığı konaktaki dedikodu kazanını durdurmaya yetmedi. Bella anne olacak mı?



J.M.: Onu Ersoy Hoca’ya (Güler) sormak lazım vallahi, biz bilmiyoruz. Şu an bir haber yok ama her an bir sürpriz olup çocuk haberi gelebilir. Biz de neler olacak merakla bekliyoruz.



T.M.: Bella anne olacak mı olmayacak mı bunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz ama ufak tüyolar vereyim, güzel şeyler olacak. Yine bu durumla alakalı komedi durumlar olacak. Hastalığıyla alakalı yeni gelişmeler var ama çocuğu olacak mı olmayacak mı bunun hakkında hiçbir şey söyleyemiyoruz. Konakta dedikodu kazanı hiçbir zaman durmayacak.



Yeni sezon için rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?



J.M.: Bella bu aralar çok duygusal. Yeni bölümlerde gelişen olaylar da Bella’yı çok üzüyor. O yüzden son zamanlarda daha çok odaklanma ve konsantrasyon çalışıyorum.



T.M.: Her gün özel bir hocayla beraber çalışarak kilo verdim. Elimden geldiğince sahnelerime bakıp yeniden yorumlamaya çalışıyorum.



‘UYUMU YAKALADIK, ÇOK İYİ ARKADAŞIZ'



Başrolü paylaşan isimlerin adı her zaman aşk dedikodularına karışır. Sizin için bu durum geçerli olmadı. Bunu nasıl başardınız?



Jessica May: Set dışında devam eden bir hayatımız var. Biz de buna çok fırsat vermedik ama sağolsun basındaki arkadaşlarımız da yalan yanlış haberler çıkarmadı. Bu yüzden kimsenin kalbi kırılmadı.



Tolga Mendi: Biz Jessica’yla iyi bir uyum yakaladık. Onun bir ilişkisi var ve ben erkek arkadaşını da tanıyorum. Ne kadar birbirimize sıcak olsak da çok saygılı birer partner ve çok iyi arkadaşız.



'AŞK, RUH BİRLİKTELİĞİDİR'



Aşkı nasıl tanımlarsınız?



Jessica May: Aşk ruh birlikteliğidir. Sabahları mutlu uyanmamın bir sebebidir. William Shakespeare’in dediği gibi “Aşk bir çocuk gibi, gelebilecek her şeyi arzulayan”. Bu söze sonuna kadar katılıyorum.



Tolga Mendi: Eğer birini gördüğünüzde anlamsız bir his hissediyorsanız, kalbiniz farklı atıyorsa, onunla bir kelime konuşabilmek için olmayan bir fırsat yaratıyorsanız, kendinizden çok onu düşünüyorsanız ve onunla göz göze geldiğinizde dünyayı unutuyorsanız bence âşıksınız demektir.



'YENİ GELİN, SEKTÖRE FARKLI BİR SOLUK OLDU'



Yeni Gelin’in izleyici tarafından bu kadar çok sevilmesini sağlayan ne oldu sizce?



Jessica May: İnsanlar televizyon karşısında gülmeyi özlemişler diye yorumluyorum ben. Gülmek insanları gençleştirirmiş. ‘Yeni Gelin’ sektöre farklı bir soluk oldu. Sokağa çıktığımızda insanların bize “Evladım” diye seslenmesi bunun en başlıca örneği olsa gerek.



Tolga Mendi: Ekip içinde olan uyum, birbirimizi kucaklamamız... Her karakterin dizi içerisinde bir hikâyesi var. Her yaş grubuna hitap ediyoruz.





'USTALAR BİZE YOL GÖSTERİYOR'



‘Yeni Gelin’ dizisi sizin oyunculuğunuza neler kattı?



Jessica May: Bilindiğ i gibi kadromuzda çok büyük ustalar var. Gerek sahnede, gerek sahne aralarında onlardan çok şey öğreniyorum . Tecrübelerini paylaşıp bize yürümemiz gereken doğru yolu gösteriyorlar. Bunlar benim için çok değerli şeyler.



Tolga Mendi: Bu, benim oynadığım ilk başrol. Sırtıma binen büyük bir yük, büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğun üstesinden gelebilmek, kendimi geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Usta isimlerle bir arada olmak oyunculuğa olan özgüve nimi 5 kat daha artırdı.

Jessica May

Tolga Mendi

yeni gelin