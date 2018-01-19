Sunucu Eda Pera Küçük’e şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Tolga Pancaroğlu, Duymayan Kalmasın programına konuk oldu.



Tolga Pancaroğlu şunları söyledi:



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Bir gün alkollü bir şekilde yanıma geldi. Apartmanda merdivenlerden düştü. Sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götüren benim. 1 hafta yanında kaldım hastanede... Doktorlar ve hastane personeli de şahittir. Bu duruma... Onu bir bebek gibi besledim.



"BİR EVE BİR OYUNCU YETER" İDDİALARI



Ben kendisine "bir eve bir oyuncu yeter" demişim... Buradan söylüyorum, son dönemde hangi yapımcı ve yönetmen kendisine teklifte bulundu? Benim elimde deliller var, Eda Pera iftira atıyor. En son 26 nisan 2017'de gördüğüm kişi kendisi... Eda Pera Küçük'e şiddet uygulamadım. Motor kazası yüzünden o hale geldi.



Kendisi tehlikeli bir saplantılık yaşıyor. Eda Pera'nın evime girdiği videoyu paylaştığım için 3 gün gözetim altında tutuldum. Ölüm tehditleri aldığım için oturduğum yerden taşındım. Arkadaşları tarafından saldırıya uğradım.

Tolga Pancaroğlu

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