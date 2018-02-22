Cadde'nin haberine göre, yakın dostlarıyla buluşup yemek yiyen Tolga Sarıtaş, hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı. Samimi ve mütevazi halleriyle dikkati çeken yakışıklı oyuncu, hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Tolga Sarıtaş, yaklaşık iki saat kaldığı alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı.