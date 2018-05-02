Aybüke Pusat’tan ayrılan Tolga Sarıtaş, önceki gece başka bir meslektaşıyla objektiflere takıldı. Yakışıklı oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Ebru Şahin’le Emirgan’daki bir mekânda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, bir süredir flört ettikleri öğrenilen ikili, mekândan çağırdıkları taksiyle birlikte ayrıldı.