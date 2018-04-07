HT Magazin'de yer alan habere göre, başrollerini Nilgün Kasapbaşoğlu ve Hakan Akın’ın paylaştığı, oyuncu kadrosunda Yelda Serbes, Feyza Çipa ve Vahit Altan gibi isimlerin yer aldığı ‘Kör Düğün’ adlı oyunun galası önceki akşam Profilo Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Gösterim öncesi gazetecilerle bir araya gelen oyunun yönetmen ve oyuncusu Tolga Yeter, “Dormen Tiyatrosu’nun burnumuzda tüten komedilerini ön plana çıkarmayı düşündük. Gazanfer Özcan tiyatrolarına da selam duruşu niteliğinde oldu. Oyun, bir adamın evlilik gününde ailesiyle yaşadığı komik olayları konu ediniyor” dedi.

Tiyatroseverlerin ilgi gösterdiği oyunun müzik direktörlüğünü Kutsi yapıyor.