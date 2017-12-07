Tolga Zengin: ''Bu takımdaki tüm oyuncular çok karakterli''

Leipzig zaferinin ardından Beşiktaş'ın yıldızları açıklamalarda bulundu...

Tolga, "Maçı kazandık, mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanı toplayan takım olduk. Herkes mücadele ediyor. Temiz kalpli insanlarla başarı geliyor. Forma şansı geldiğinde hazır olmalıyız. Bu takımdaki tüm oyuncular çok karakterli" dedi.



NEGREDO: "GOL ATMAK HER ZAMAN GÜZEL"

Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydeden Alvaro Negredo ise "Maça iyi başladık. İlk kez bu kulvarda ilk onbirde başladım. Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum. Gol atmak her zaman çok güzel. Sonlara doğru rakip beraberliği sağladı ama kazanmayı bildik. Gol atmaya çalışıyorum. Takıma katkı sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.



CENK TOSUN: ''TARİH YAZDIK''

“Yenilgisiz ve lider olarak gruptan çıkmak çok sevindirici. Tarih yazdık. Türk takımları arasında en yüksek puanı topladık. Tolga Zengin’i de kutluyorum, çok iyi bir maç çıkardı. Takımımızda sistem oturduğu için oyuncular değişince oyunumuz değişmiyor. Burada kazanmayı bildik. Herkes tam konsantre olarak çıktığı için maça güzel bir sonuç aldık. Kim gelirse gelsin önümüzdeki turu geçmek istiyoruz.”

Tolga Zengin Alvaro Negredo

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