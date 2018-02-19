HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, dizinin yayınlandığı Mozambik, Angola ve Namibya’daki hayranlarının mesaj yağmuruna tuttuğu ünlü oyuncu, ülkeye gitme kararı aldı. Sayışman, “Afrika deneyimini yaşamak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

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