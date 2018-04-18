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HT Magazin'nden Nuri Altuntaş'ın haberine göre, haftanın dört günü memleketi Arnavutluk’taki bir programda sunuculuk yapan Almeda Abazi ile Afrika turundan yeni dönen eşi Tolgahan Sayışman önceki akşam Kuruçeşme’deki bir restoranda baş başa yemek yedi.