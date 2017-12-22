Tolgahan Sayışman oyunculuğa nasıl başladı?

Tolgahan Sayışman, şu sıralar Hande Erçel ile Siyah İnci dizisiyle ekranlardaki yerini alıyor. Bu hafta Beyaz Show'un konuğu olarak sevenleriyle buluşacak Tolgahan Sayışman nerelidir? Kaç yaşında ve oyunculuğa nasıl başladı. Detaylar haberimizde...

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

Tam adı Turgut Tolgahan Sayışman’dır. 17 Aralık 1981’de İstanbul’da doğdu. Sinema ve dizi oyunculuğu yapan Sayışman aynı zamanda modellik de yapmaktadır. Kadıköy İntaş Lisesi ve Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2005 yılında Türkiye’yi temsilen Güney Kore’de gerçekleşen uluslararası erkek güzellik yarışması Manhunt International’da dünya birincisi seçildi. Ekoldrama ve Ayla Algan’dan uzun süre oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Esir Kalpler adlı dizide yer aldı. Top Model yarışmasındaki sunuculuğu ile başarılı bir performans sergileyen oyuncu, daha sonra Maçolar, Dicle, Hepsi 1 ve Acemi Cadı dizilerinde de oyuncu olarak yer aldı. 24 Ekim 2008’de başrollerini Fahriye Evcen’le paylaştığı Aşk Tutulması adlı sinema filminde oynadı. Elveda Rumeli adlı dizide Mustafa rolünü canlandırmıştır. 6 Kasım’da vizyona giren Aşk Geliyorum Demez adlı filmde Bergüzar Korel ile başrol oynadı. Kavak Yelleri isimli gençlik dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Kendisi aynı zamanda 2010 yılının eylül ayında başlayan ve 2014 yılına kadar devam eden, Lale Devri adlı dizide başrolde, Çınar rolünde oynamıştır. 2014’te vizyona giren ve başrollerini Saadet Işıl Aksoy’la paylaştığı Sürgün adlı filminde rol aldı. Show TV’de başlayan Asla vazgeçmem dizisinde Yiğit Kozan karakterini canlandırmıştır. Dizide başrolü Amine Gülşe ile paylaşmıştır. Son olarak Siyah İnci Dizisi’nde Hande Erçel ile birlikte başrolleri paylaşmaktadır.

TOLGAHAN SAYIŞMAN OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADIĞINI ANLATTI

‘Siyah İnci’ dizisinde Kenan karakterine hayat veren 35 yaşındaki oyuncu, “Sektöre 1998 yılında adım attım. O zaman televizyon camiası bu kadar gelişmiş değildi. Sınırlı sayıda dizi olduğu için, kadroya girebilmek zordu. Kafamda oyunculuğu bırakıp, yurt dışında modellik yapmak vardı" dedi.

Sayışman Sözlerine şöyle devam etti: "Tam o dönemde Alaçatı’da sörf yaparken, deniz kestanesi ayağıma girdi ve beni ameliyata aldılar. Neredeyse, 10 gün kadar yürüyemedim ve yurt dışı planım aksadı."

"O dönemde, ‘Elveda Rumeli’nin senaristi Alican Yaraş, arayarak, ‘Böyle bir proje başlayacak, oynamak ister misin?’ dedi ve böylelikle başlamış oldum”

TOLGAHAN SAYIŞMAN KİMİNLE EVLİ?

Şubat ayında Almeda Abazi ile dünyaevine giren Sayışman, “Yılbaşıyla ilgili bir planınız var mı?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Eşim Almeda Abazi, dünyayı gezmeyi seven bir insan olduğu için planlarımız hiç bitmiyor. Genelde programları o yapıyor ben de sadece uyguluyorum”

tolgahan sayışman

Tolgahan Sayışman kimdir

beyaz show Tolgahan Sayışman

Tolgahan Sayışman oyunculuğa nasıl başladı?

beyaz show

Beyaz Show konukları