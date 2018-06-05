Ayaküstü gazetecilerle konuşan Tolgahan Sayışman, "Ekranlara hazırlanıyorum. Onun da açıklamasını ilerleyen zamanlarda yapacağım” dedi. Sözcü'den Mustafa Kızgınyürek'in haberine göre, eşi Almeda Abazi'nin albüm çıkarmaya hazırlandığı hatırlatılan Sayışman, "Bu konuyla ilgili konuşmam” diyerek uzaklaştı.

Albüm sorusuna şaşırtıcı bir tepki veren yakışıklı oyuncu, Afrika seyahatinde halkın yoğun ilgisiyle alakalı, "Tekrar gideceğim. Balkan turuna da çıkacağım. Dizinin yayınlandığı ülkelere gidiyoruz” ifadelerini kullandı.