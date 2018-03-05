Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Tolgay Arslan şunları söyledi:

"Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Biz haftada 2-3 maç oynuyoruz ve fazla para kazanıyoruz. Bu galibiyeti bizi koruyan askerlerimize armağan ediyoruz. Allah onları korusun, yardımcı olsun. İyi maç çıkardık, galibiyeti hak ettik. Quaresma ile Pepe eksikti ama gördük ki takım olarak oynarsak, iyi iş görüyoruz. Derbide 30 dakika 10 numara oynadım. Mücadeleye girmek istiyorum, topu öne taşımak istiyorum, takımın askeri olmak istiyorum. Herkes iyi iş gördü bugün. Takım olarak beraber hareket ettik."

LENS'E DESTEK

"Lens zor zamanlardan geçiyor, ona sahip çıktık bugün. Bugün iyi bir maç çıkardı."





Trabzonspor - Beşiktaş

















































Trabzonspor - Beşiktaş