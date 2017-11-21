Tolgay Arslan Beşiktaş'ta kaldı

Tolgay Arslan, Beşiktaş'ın Porto ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantilediği maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

Gurbetçi futbolcu karşılaşma sonrası "Beşiktaş ile sözleşmemi 5 yıllık uzattım. Burada ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. 2. turda Real Madrid gelirse, güzel olur." dedi.

Tolgay Arslan

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