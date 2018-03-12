Trabzonspor maçının ardından Gençlerbirliği karşısında Kartal’ın yıldızlarından biri olan Tolgay Arslan, Talisca’ya yaptığı asistin yanı sıra attığı ara paslarıyla tam herkesi kendisine hayran bıraktı. Habertürk Spor'dan Kartal Yiğit'in haberine göre; Tolgay’ın bu performansı hem Şenol Güneş’i hem de başkan Fikret Orman’ı oldukça keyiflendirdi. Özellikle forma dağıtımı konusunda adaletli davrandığını gösteren ve son maçlarda Tolgay’a şans veren Şenol Güneş’in maç sonrası oyuncusunu tebrik ettiği öğrenildi. Başkan Fikret Orman’ın da yönetici arkadaşlarına Tolgay’ı överek “Hoca hak edene formayı veriyor. Tolgay müthiş oynadı, inanılmaz toplar attı tam bir 10 numaraydı. Böyle oynarsa bu sezonki yıldızlarımızdan biri de Tolgay olur” dediği öğrenildi.

OZZİE HASTALANDI, TOLGAY ŞAHLANDI

Oğuzhan Özyakup’un yaşadığı mide rahatsızlığının ardından Fenerbahçe maçında orta sahanın yükünü üstlenen ve takımın ileriye çıkmasında başrol oynayan Tolgay, Trabzonspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında da takımın kilit isimlerinden birisi olarak dikkat çekti. Talisca’nın attığı golün hazırlayıcısı olan Tolgay, 12 ikili mücadeleden başarılı şekilde çıkıp 4 kez top kapan Tolgay, 107 kez topla buluştuğu maçta yüzde 94 pas isabetiyle oynayıp alkış topladı. Sahipsiz 6 topu takımına kazandırarak ataklarda başrol oynayan yıldız futbolcu, bu sezon 21 lig maçında toplam 2 asist yaptı.