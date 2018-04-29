Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-0 yenilerek şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Ligin 31. haftasına 62 puan ve averajla ikinci sırada giren siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında zaman zaman önemli fırsatlar yakalamasına rağmen istediği sonucu alamadı. Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Beşiktaş, Dusko Tosic'in kırmızı kartla takımını eksik bıraktığı ikinci yarıda kalesinde bir gol daha gördü ve karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, ligde 5. yenilgisini aldı ve Medipol Başakşehir (65 puan) ile Fenerbahçe'nin (63 puan) arkasında 4. sıraya geriledi. Siyah-beyazlı ekip, puanını 66'ya çıkaran lider Galatasaray'ın da 4 puan gerisine düştü. Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Tolgay Arslan, maç sonrasında açıklamalar yaptı. Tolgay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bireysel hatalar yaptık, 2. yarıda pozisyonlara girdik. Penaltı ve kırmızı kart pozisyonu ve sonra geriye düştük. Moralimizi bozdu. Golü bulmaya çalıştık, riske girdik. Olmadı, bizim için çok, çok kötü bir sonuç. Şampiyonluk şansı var ama çok az."

— Habertürk Spor (@HTSpor) April 29, 2018

"Taraftarları da üzdük, sevdiklerimizi de üzdük, ailemizi de üzdük. Yeniden ayağa kalkmamız gerekiyor, son 3 maçı almamız gerekiyor. Sonra nerede olduğumuzu göreceğiz."