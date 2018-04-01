Tolgay'ın açıklamaları şu şekilde:



"İyi bir orta saha oyuncusunun hem defansif hem ofansif yönlerinin gelişkin olması lazım. Takımın beyni orta saha oyuncusudur. Bu yüzden maçı iyi okuman gerekir. Bununla birlikte iyi bir orta saha futbolcusunun sahada önde ve geride mutlaka direkt etkisi olması gerekiyor, maça küsmemeli ve oyunu yönlendirmelisin. Beşiktaş dışında yurt dışında Barcelona'ya hayranım. Dünya futbolunda diğer takımları pek seyretmiyorum. Benim için iki takım var; biri Beşiktaş diğeri Barcelona... Beşiktaş'ta oynamak bizi gururlandırıyor. Diğer kulüplere nazaran biz birbirimize sahip çıkarız. Ayrıdır Beşiktaş, aile kulübüdür."







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