Tolgay Arslan'ın Beşiktaş Galatasaray maçı sonu açıklamaları

Vodafone Park'ta yapılan karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tolgay, derbide çok iyi bir performans ortaya koyduklarını belirterek, "Sonuç 3-0 ama maça bakarsak 5-6-7 olabilirdi. Çok pozisyon kaçırdık. En önemlisi, iyi bir maç oynadık. Üç puanı hak ettik." dedi.

Kaçan pozisyonlardan sonra stres yaşamadıklarını aktaran Tolgay, "Kaçan pozisyonlar oldu ama kendimize güvendik, daha çok pozisyona gireceğimizi biliyorduk. Tosic'in sağ ayağıyla nasıl gol attığını galiba yarın konuşmamız gerekiyor. Herkesi tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda Galatasaray'ın yarı alanında çok daha baskılı olduklarının altını çizen siyah-beyazlı futbolcu, "İkinci yarıda erken golü bulduk. Bu sene Türkiye'nin en iyi takımının Beşiktaş olduğunu gösterdik. Şimdi 3 maçımız kaldı. Umarım onları da alarak ilk yarıyı iyi bitiririz." diye konuştu.

Tolgay, maçta Galatasaray'ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis ile kafa kafaya çarpıştığı pozisyonlar hakkında ise "Ne oldu ben de bilmiyorum. Birkaç saniye kendimi kaybettim. Devre arasında hocamız 'Oynayabilir misin?' diye sordu. 'Evet, 15-20 dakika daha oynarım.' dedim. İkinci yarı zaman zaman pek göremedim. Sanki gözüme su girmiş gibi gördüm. Mecburen oyundan çıkmam gerekti." şeklinde görüş belirtti.

Siyah-beyazlı futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in Anderson Talisca'yı yedek bekletmesiyle ilgili olarak da "Orta sahada belli bir pozisyon yok, herkes her pozisyonda oynayabilir. Bazen Atiba oyuna girdi, 1-0'dan sonra ben daha defansif kaldım. Sarı kartı görünce yine öne çıktım. Herkes her yerde oynadı. Talisca sonradan girdi ama bu da bize alternatifimiz olduğunu ve iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor." yorumunda bulundu.

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