Tolgay Arslan: Ayrılık

Beşiktaş’ta son dönemdeki performansıyla büyük beğeni toplayan Tolgay Arslan, açıklamalarda bulundu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre birçok konuya değinen yıldız oyuncu, takımın Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansı ve bir üst tur için gönlünden geçen rakibi söyledi. Tolgay, “Geçen sezon da Şampiyonlar Ligi’nde iyi başlamıştık ancak sonlara doğra işler isteğimiz gibi gitmedi. Ama bu sezon her şey çok farklı. Daha da tecrübeliyiz. 4 maçta 10 puan yaptık. Gruptan çıkmak istiyoruz. Tabii ki grubu geçersek en büyük takımlara karşı oynamak isteriz. Real Madrid güzel olur. Onlara karşı da en iyi şekilde mücadele ederiz” ifadelerini kullandı.

''HER MAÇI TEK TEK DEĞERLENDİRİYORUZ''

Beşiktaş’ın ligdeki performansına da değinen ve 4 maçlık yenilgi serisine nasıl son verdiklerini anlatan Tolgay Arslan, şu ifadeleri kullandı: “Kendimize güvendik, birbirimize inandık. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz ama saha içinde de göstermemiz gerekiyordu. İki zor deplasmandan iyi çıktık. Şimdi puan farkı 5’e düştü. Üç hafta sonra büyük bir maçı- mız var, Galatasaray’a karşı evimizde oynayacağız. Oralara kadar bakmıyoruz. Bizim maçlara tek tek bakmamız gerekiyor. Akhisar ile oynayacağız, daha sonra Porto maçı var. Biz böyle uzağa bakmayı sevmiyoruz, tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. Uzun bir yol, zor bir yol.”

''GALATASARAY'IN TEK AVANTAJI...''

Şampiyonluk için yarıştıkları Galatasaray’a da değinen Tolgay Arslan, “Galatasaray haftada bir maç oynuyor, bu onlar için bir avantaj. Avrupa maçları tabii ki bizi yoruyor ama futbolumuzu oynarsak kolay kolay kimse bizi yenemez. Biz diğer takımlara değil kendimize bakıyoruz” dedi.

''KAVGA MEDYAYA NASIL SIZIYOR BİLMİYORUM''

Takım içindeki kavgaların büyütülmesini, ‘ Beşiktaş şampiyon olmasın diye uğraşıyorlar’ şeklinde değerlendiren Tolgay, “Bu olaylar medyaya nasıl sızıyor bilmem ama kavgalar her yerde oluyor. Sanki Beşiktaş şampiyon olmasın diye uğraşıyorlar. Ama bu, bizi daha da hırslandırıyor” diye konuştu.

''AYRILIK SİNYALİ VERMEDİM''

Başka bir takıma gitmeyi düşünmediğini belirten tecrübeli oyuncu, “4 senelik imza attım. Burada çok mutluyum. Başkana hiçbir zaman ayrılma sinyali vermedim” ifadelerini kullandı.

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