Tolgay Arslan: "Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu gösterdik"

Galatasaray'ı 3 - 0 yendikleri derbi maçta sakatlıklar yaşayan Beşiktaşlı oyuncu Tolgay Arslan, "Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim" dedi.

Twitter hesabından Galatasaraylı Gomis ile girdiği ikili pozisyonlar sonrası yerde kaldığı fotoğrafı paylaşan milli futbolcu, "Hayat bazen siyah bazen beyazdır. Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim. Türkiye'nin şu an en iyi takımı olduğumuzu herkese gösterdik" ifadelerini kullandı.

— Tolgay Arslan (@arslantolgay18) December 3, 2017

Tolgay Arslan

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