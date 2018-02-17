Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Tolgay, Konya'da 2 puan kaybettiklerini belirtirken ''Oyunun tüm kontrolü bizdeydi, hatta ikinci gole gidiyorduk. İkinci yarı değişiklik yaptılar. İlk 10-15 dakika baskıyı yapamadık, beraber hareket edemedik. Golü yedik sonra da pozisyonlara girdik ama 2 puan kaybettik'' diye konuştu.
''POZİSYONU HEPİMİZ GÖRDÜK''
Talisca'ya verilen ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmesine neden olan sarı kart hakkında da konuşan Tolgay Arslan, ''Maçı kazanmamız gerekiyordu aslında. 90 dakika maç bizim elimizdeydi. Tamamen suç bizde. Başka bir şey demeye gerek yok. Talisca'nın sarı kart yediği pozisyonu da gördük. Bugüne kadar hakemlere bir şey demedim. Onlar da insan, hata yapabilir. Ama böyle bir maçta, seyirci baskısını kaldırmanız gerekiyor. Pozisyonu gördük. Adam, Talisca'nın ayağına basıyor ardından büyük bir pozisyona giriyoruz ama bize sarı kart veriyor. Söyleyecek bir şey yok. Hakemin de üstüne gitmek istemiyoruz, suç bizde. Ama hakemin de baskıyı kaldırması gerekiyordu. Hiçbir sarı kart yok pozisyonda. İkinci yarıda böyle pozisyonlar hep bize karşı çalınıyor. Biz büyük takımız, bunu kaldırmamız gerekiyor'' dedi.
RYAN BABEL: "DEPLASMAN PERFORMANSIMIZI GELİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR"
Beşiktaş'ın deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından Ryan Babel açıklamalarda bulundu. Hakemin yönetimi için konuşan Hollandalı yıldız "Aynaya bakıp, hatalarımızı analiz etmemiz gerekiyor. Hakemle ilgili her şeyi, herkes görmüştür. Bir şey demeye gerek yok. Deplasman performansımızı geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. Bayern Münih maçı için görüşleri sorulan tecrübeli oyuncu "4 gözle beklediğimiz bir maç Bayern Münih maçı, orası başka bir seviye. Herkes o maç için çok heyecanlı" ifadelerini kullandı.
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