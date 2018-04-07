Tolgshow 13. bölümüyle bu akşam Fox TV'de ekranlara gelecek ve sezon finali yapacak. Tolga Çevik'in oyunu Tolgshow'un bugünkü konuğu ise ünlü oyuncu ve sunucu Doğa Rutkay olacak. Tolgshow'un ikinci perdesinde fenomen karakter "Bay Bıngıl" uzay'a çıkacak. İşte Tolgshow 13. bölüm sezon finali fragmanı ve özeti...

Tolgshow 13. bölüm 3. fragmanı;

Tolgshow 13. bölüm 2. fragmanı;

Tolgshow 13. bölüm 1. fragmanı;

Beş aylık hamile olan Doğa Rutkay ile Tolga Çevik arasındaki hamilelik sohbeti izleyiciye eğlenceli anlar yaşatacak. İkiz bebeklerini kucağına almaya hazırlanan Doğa Rutkay’a “Anne olmaya hazır mısın” sorusunu yönelten Tolga Çevik, “8 ayda toparlarım” yanıtını alınca Rutkay’a önümüzdeki beş yılda yaşayacaklarını esprili bir dille anlatarak salonu kahkaha boğacak.

SAHNEDEN İNİP ALNINDAN ÖPTÜ!

TOLGSHOW’un ilerleyen dakikalarında Doğa Rutkay ruh hali fazlasıyla gelgitli ve dırdırcı hamile kadını, Tolga Çevik ise onun, doktor muayenesinde yanında olan çaresiz eşini canlandıracak. Seyirciler arasında bulunan gerçek bir doktorun sahneye alındığı bu anlarda, Doğa Rutkay’ın oyunu izleyen eşi Kerimcan Kamal’ın yanına giden Tolga Çevik, “Sen bunları mı yaşıyorsun” dediği Kamal’ın alnından öpünce, alkış yağmuruna tutulacak.

"BAY BINGIL" UZAYA ÇIKIYOR

Oyunun ikinci perdesinde ise "Arkadaşım" fenomen karakter Bay Bıngıl olarak sahneye çıkacak. 3 kadını kurtarmak için uzaya giden Bay Bıngıl’ın maceraları ve yolculuk öncesi yaptığı basın açıklaması izleyicileri kahkahaya boğacak.

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