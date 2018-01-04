Bir zamanlar Arkadaşım Hoşgeldin, Komedi Dükkanı gibi programlara seyirciyi güldüren Tolga Çevik, Tolgshow adlı programla izleyiciyle yeniden buluştu. Tolga Çevik'in yeni programı Tolgshow'un 2. bölümü merakla bekleniyor. Yeni bölümde Cem Yılmaz konuk olacak. Peki, Tolgshow 2. bölüm ne zaman, hangi kanalda? İşte Tolgshow 2. bölüm fragmanı...

TOLGSHOW 2. BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Tolga Çevik'in yeni gösterisi TOLGSHOW'un ikinci bölüm konuğu Cem Yılmaz oldu. Tolgshow 2. yeni bölümüyle 6 Ocak Cumartesi günü Fox TV'de seyircisiyle buluşacak.

Ekranda yıllar sonra ilk kez bir araya gelen ikili hem çok eğlendi hem de izleyicileri eğlendirdi.

‘Arkadaşım’ karakteriyle sahnede olan Tolga Çevik ile Cem Yılmaz arasındaki esprili atışmalar, paslaşmalar ve gizemli yönetmenin karşısında kurdukları ittifak izleyiciye unutulmayacak anlar yaşattı. Çevik ile Cem Yılmaz’ın ‘Tolgacık dönüyor’ ve ‘Oyuncakçı amca’ skeçleri ise bölüme damgasını vurdu.

TOLGSHOW’un ikinci perdesinde ise ‘Arkadaşım’, aşık oluyor ancak kızın babası, Arkadaşım’ın komutanı çıkınca işler karışıyor.

Tolgshow 2. bölüm 2. fragmanı;

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