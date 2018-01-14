Tolgshow 3. bölümde Çağla Şıkel konuk oldu. Dün yayınlanan bölümüyle izleyiciyi güldüren Tolgshow'un bu bölümünü kaçıran izleyiciler 3. bölüm sorgularını hızlandırdı. Toglshow'un dün yayınlanan 3. bölümünün ardından gelecek hafta yayınlanacak 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. Tolgshow'un 4. bölümünde teknik direktör Yılmaz Vural konuk olacak. İşte Tolgshow 3. bölüm özeti ve 4. bölüm fragmanı...
TOLGSHOW 3. BÖLÜM ÖZETİ
Tolga Çevik'in 'Arkadaşım' karakteriyle ekrana geldiği Tolgshow 3. bölümüyle 13 Ocak'ta seyircinin karşısına çıktı. Tolga Çevik'in Çağla Şıkel ile gerçekleştirdiği 'benzersiz talk show'unun ardından yönetmen, ikilinin oyun oynamasını istedi. 'Tolga Çevik, bir düğünde beğendiği kızı canlandıran Çağla Şıkel'i dansa kaldırdı. Ancak Çevik'in unuttuğu bir şey vardı, Şıkel eski bir balerin, profesyonel bir dansçıydı.
Tolgshow'un ikinci perdesinde ise 'Arkadaşım', 20 yıllık evli ve fakat eşini balayına çıkaramamış bir aile babasını canlandırdı. Olayları turizm şirketinin operatörü ile çözmek isteyen Arkadaşım'ın karşısına, daha önce 'Arkadaşım Hoşgeldin'de Tolga Çevik'e partnerlik yapan Sarp Bozkurt çıkarak sürpriz yaptı.
TOLGSHOW 4. BÖLÜM FRAGMANI: KONUK YILMAZ VURAL
Tolgshow 4. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Tolgshow'un 4. yeni bölümü 20 Ocak Cumartesi günü ekrana gelecek. Tolga Çevik'in 'Arkadaşım' karakteriyle seyircisiyle buluştuğu Tolgshow'un 4. bölümüne Yılmaz Vural konuk oluyor. "Arkadaşım"ın Yılmaz Vural ile oynayacağı skeç izleyiciyi kahkahaya boğacak.
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