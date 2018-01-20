Tolgshow ne zaman, saat kaçta? Daha önce Arkadaşım Hoşgeldin, Komedi Dükkanı gibi programlarla izleyicinin karşısına çıkan Tolga Çevik, bu sezon Tolgshow adlı programla yeniden ekranlarda. Fox TV'de yayınlanan Tolgshow'un 4. bölümü bu akşam yayınlanacak. Bu bölümde teknik direktör Yılmaz Vural konuk olacak. Tolga Çevik ile Yılmaz Vural'ın diyaloğu izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Peki, Tolgshow ne zaman, saat kaçta? İşte Tolgshow 4. bölüm fragmanı...

TOLGSHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (4. BÖLÜM FRAGMANI)

Tolga Çevik'in oyunu Tolgshow'un 4. bölümü 20 Ocak Cumartesi (bugün) saat 23.30'da Fox TV'de ekrana gelecek. Tolgshow'un yeni bölüm konuğu Yılmaz Vural olacak.

Ünlü teknik direktörün eşiyle tanışma anını anlattığı ve eşini de ‘Arkadaşım’ karakteriyle sahneye çıkan Tolga Çevik’in canlandırdığı anlar izleyenleri gülmekten kırıp geçirirken, Vural’ın “Sevgililer günün kutlu olsun” dediği anda ‘Arkadaşım’dan aldığı yanıt, Vural’ı kahkahaya boğacak.

Gizemli yönetmen, futboldan hiç anlamayan ‘Arkadaşım’dan, ünlü teknik direktöre kendisini beğendirmesini isteyince de ortalık iyice karışacak.

TESİSATÇININ BAŞI DERTTE

Tolgshow’un ikinci bölümünde ise, tesisatçı olan ‘Arkadaşım’ tamir için bir eve gidecek. Ancak bir süre sonra kadının kıskanç kocası eve gelecek. Başı dertte olan ‘Arkadaşım’ bu işten nasıl sıyrılacak?

Tolgshow

Tolgshow 4. bölüm

Tolgshow 4. bölüm fragmanı

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