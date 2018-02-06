Tolgshow'un 6. bölümü Afrin ve Kilis'ten gelen şehit haberleri nedeniyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. İzleyiciler, Tolgshow'un 6. bölümünü merakla beklerken, hangi ünlünün konuk olacağını da merak ediyor. Tolgshow'un 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda güzel oyuncu Elçin Sangu, izleyicilere büyük bir sürpriz yapıyor. Peki, Tolgshow 6. bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Tolgshow 6. bölüm fragmanı ve özeti...

TOLGSHOW 6. BÖLÜM FRAGMANI: ELÇİN SANGU KÜL KEDİSİ OLUYOR

Tolga Çevik'in 'Arkadaşım' karakteriyle ekranlara geldiği Tolgshow'un 6. bölümü 10 Şubat Cumartesi saat 23.30'da izleyiciyle buluşacak. Bu bölümde Tolgshow'a konuk olan Elçin Sangu, izleyicilere büyük bir sürpriz yapıyor.

MASGE grubu ile birlikte dans eden güzel oyuncu, tanınmamak için sahneye maske ile çıkıyor. Külkedisi hikayesinin baştan yazıldığı TOLGSHOW’da ‘Elçin Sangu evleneceği kişiyi arayan prensesi canlandırırken, Tolga Çevik kardeşleri tarafından dışlanan ‘Külkedisi’ oldu. Sangu ‘Külkedisi’nden kalan tek ayakkabıyı sahnedeki herkesin ayağında denedikten sonra dizlerinin üzerine çökerek Çevik’e evlenme teklif ederken, Çevik’in esprili yanıtları hem Sangu’yu hem de izleyenleri kahkahaya boğdu.

Tolgshow 6. bölüm fragmanı;

Tolgshow 6. bölüm 2. fragmanı;

Tolgshow 6. bölüm 3. fragmanı;

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