Fox TV'de yayınlanan Tolga Çevik'in oyunu Tolgshow'un 6. bölümü için geri sayım başladı. TSK'nın Afrin'de sürdürdüğü 'Zeyin Dalı Harekatı'ndan gelen acı haber üzerine Tolgshow'un 6. bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. İzleyiciler Tolgshow'un 6. yeni bölümünün bugün yayınlanıp, yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Tolgshow 6. bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Tolgshow 6. bölüm fragmanı ve özeti...

TOLGSHOW 6. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tolga Çevik'in oyunu Tolgshow 6. bölümü ile bu akşam izleyicinin karşısına çıkacak. Saat 23.30'da ekranlara gelecek olan Tolgshow'un bu bölümüne Elçin Sangu konuk oluyor.

Tolgshow'un 6. bölümünde Elçin Sangu ‘Prenses’, Çevik ise ‘Külkedisi’ olarak izleyicinin karşısına çıkıp Sindirella’yı oynayacaklar. Çevik ve Sangu sayesinde bu hüzünlü masal bir anda kahkaha dolu bir şova dönüşecek.

ARKADAŞIM HAZIRIZ

Tolgshow'un ikinci perdesinde ise arama kurtarma ekibi oluşturan ‘Arkadaşım’ ve yardımcısı Sarp altı aydır kimseyi kurtaramamış ve parasız kalmıştır. Aniden ortaya çıkan bir çift, kızlarının kayak yaparken dağda kaybolduğunu söyler ve bulmalarını ister. Arkadaşım için görev başlamıştır!

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; gizemli yönetmen Fırat Parlak ve Minik müzisyen Özer Atik’in yer aldığı, ekranların en komik, en neşeli ve en yaratıcı programı TOLGSHOW’un yeni bölümü 10 Şubat Cumartesi akşamı 23.30’da FOX'ta!

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