Tolgshow ne zaman, saat kaçta? Daha önce Arkadaşım Hoşgeldin, Komedi Dükkanı gibi programlarla izleyicinin karşısına çıkan Tolga Çevik, bu sezon Tolgshow adlı programla ekranlarda olacak. Fox TV'de yayınlanan Tolgshow'un 6. bölümü bu akşam yayınlanacak. Tolshow'a bu bölümde Kerem Alışık konuk olacak. Tolga Çevik, Kerem Alışık’a sorduğu absürt sorularla izleyiciyi kahkahaya boğarken, Alışık’ın anlattığı sünnet anıları da çok konuşulacak. İşte Tolgshow 4. bölüm fragmanı...

TOLGSHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (6. BÖLÜM FRAGMANI)

Tolga Çevik'in oyunu Tolgshow'un 6. bölümü 3 Şubat Cumartesi (bugün) saat 23.30'da Fox TV'de ekrana gelecek. Tolgshow'un yeni bölüm konuğu Kerem Alışık olacak.

‘Arkadaşım’ karakteriyle sahnede olan Tolga Çevik, Kerem Alışık’a sorduğu absürt sorularla izleyiciyi kahkahaya boğarken, Alışık’ın anlattığı sünnet anıları da çok konuşulacak.

Gizemli yönetmenin Amerikan tarzı bir talk show yapmasını istediği Arkadaşım, sahneye gelen ve Shirley Bassey’in ünlü ‘Hey Big Spender’ şarkısını seslendiren MASGE’nin şovuna ortak olunca ortaya unutulmaz görüntüler çıkacak.

‘ARKADAŞIM' PİLOT OLDU UÇUYOR

Tolgshow’un ikinci perdesinde ‘Arkadaşım’ pilot, Sarp Bozkurt ise ikinci pilot olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Elmas kaçakçısı bir ailenin ‘Arkadaşım’ın uçağına binmesi kahkaha dolu olayların başlangıcı olacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER