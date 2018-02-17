Tolgshow yeni bölümü, Afrin ve Kilis'ten gelen acı şehit haberleri nedeniyle 2 haftadır yayınlanmadı. Programın resmi Twitter adresinden ve Tolga Çevik kişisel Twitter adresinden programla ilgili açıklamalar geldi. Peki Tolgshow bu akşam yayınlanacak mı? Tolshow'un bu haftaki konuğu kim? İşte Tolgshow'a dair detaylar

TOLGSHOW BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

Tolgshow programının yıldızı Tolga Çevik, Twitter adresinden yaptığı açıklamada bu akşam Tolgshow'un yeni bölümüyle saat 23.30'da ekranlarda olacağını duyurdu. Tolga Çevik "Yarın akşam her zamankinden de mantıklı bir bölümle huzurlarınızdayız efendim" paylaşımında bulundu.

— Tolga Cevik (@TolgaCevik) February 16, 2018

TOLGSHOW 6. YENİ BÖLÜM KONUĞU KİM?

Tolga Çevik'in 'Arkadaşım' karakteriyle ekranlara geldiği Tolgshow'un 6. bölümü 17 Şubat Cumartesi saat 23.30'da izleyiciyle buluşacak. Bu bölümde Tolgshow'a konuk olan Elçin Sangu, izleyicilere büyük bir sürpriz yapıyor.

MASGE grubu ile birlikte dans eden güzel oyuncu, tanınmamak için sahneye maske ile çıkıyor. Külkedisi hikayesinin baştan yazıldığı TOLGSHOW’da ‘Elçin Sangu evleneceği kişiyi arayan prensesi canlandırırken, Tolga Çevik kardeşleri tarafından dışlanan ‘Külkedisi’ oldu. Sangu ‘Külkedisi’nden kalan tek ayakkabıyı sahnedeki herkesin ayağında denedikten sonra dizlerinin üzerine çökerek Çevik’e evlenme teklif ederken, Çevik’in esprili yanıtları hem Sangu’yu hem de izleyenleri kahkahaya boğdu.

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