Uzun bir aradan sonra yeniden seyirci karşısına çıkan Tolga Çevik'in oyunu Tolgshow'un yeni bölüm konuğu Kerem Alışık. 'Arkadaşım' karakteriyle gönülleri fetheden Tolga Çevik daha önce Arkadaşım Hoşgeldin ve Komedi Dükkanı gibi programlarla ekranlara gelmişti. Peki, Tolgshow'un 7. yeni bölümü ne zaman, saat kaçta? İşte Tolgshow 7. bölüm fragmanı...

TOLGSHOW 7. BÖLÜM FRAGMANI

Tolgshow'un 7. bölüm konuğu Kerem Alışık olacak.

Kerem Alışık ile Tolga Çevik arasında esprili diyaloglar ve oyunlar Tolgshow'a damgasını vuracak. 'Arkadaşım'ın psikolog doktoru, Kerem Alışık'ın da hasta olduğu oyun izleyiciyi gülmekten kırıp geçirdi.

İşte Tolgshow 7. bölüm fragmanı;

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TOLGA ÇEVİK KİMDİR?

Tolga Çevik, 12 Mayıs 1974 tarihinde dünyaya geldi. İlkokulu Bahariye İlkokulu, lise eğimini ise Özel Doğuş Lisesi'nde bitirdikten sonra bu okulda tiyatro üzerine çalışmalar yaptı. O dönemler liseler arası yapılan yarışmalarda 'En İyi Oyuncu' ödülleri alan Çevik, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazandı. Daha sonra Yeditepe Oyucuları adlı tiyatroya katıldı.

Central Missouri State Üniversitesi Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Amerika'da eğitimini tamamlayan Çevik, ünlü aktör Robin Williams'tan da eğitim aldı. Daha sonra Hadi Çaman Tiyatrosu'nda profesyonel hayatına adım attı. İzleyiciler onu genelde Komedi Dükkanı ve Arkadaşım Hoşgeldin adlı programlar ile tanımaktadır.

Tolga Çevik, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 senesinde evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu vardır.

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