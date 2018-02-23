Tolgshow 7. bölümüyle yine güldürmeye geliyor. 'Arkadaşım' karakteriyle yıllardır ekranlara gelen Tolga Çevik'in oyunu 'Tolgshow' adıyla yeniden izleyici karşısında. Fox TV'de yayınlanan Tolgshow'un 7. bölümü için izleyiciler merak içinde. Tolgshow'un 7. bölümünde ünlü oyuncu Kerem Alışık konuk olacak. Peki, Tolgshow ne zaman, saat kaçta? İşte Tolgshow 7. bölüm fragmanı ve bölüm detayları...

İşte Tolgshow 7. bölüm fragmanı;

TOLGSHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Önceki hafta yayınlanacağı duyurusu yapılan ancak ülkemizde yaşanan acı olaylardan dolayı yayını ertelenen Tolgshow’un yeni bölümü 24 Şubat Cumartesi saat 23.30’da ekrana gelecek. Kerem Alışık’ın konuk olduğu 7. bölümde Tolga Çevik’in canlandırdığı ‘Arkadaşım’, psikolog olarak Kerem Alışık’ın karşısına geçecek ve sorduğu absürt sorularla izleyiciyi kahkahaya boğacak.

Gizemli yönetmenin Amerikan tarzı bir talk show yapmasını istediği ‘Arkadaşım’, sahneye gelen ve Shirley Bassey’in ünlü ‘Hey Big Spender’ şarkısını seslendiren MASGE’nin şovuna ortak olunca ortaya unutulmaz görüntüler çıkacak.

KAÇAKÇILAR 'ARKADAŞIM'IN UÇAĞINDA

Tolgshow’un ikinci perdesinde ‘Arkadaşım’ pilot, Sarp Bozkurt ise ikinci pilot olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Elmas kaçakçısı bir aile ‘Arkadaşım’ın uçağına binince başlarına gelmedik kalmayacak.

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