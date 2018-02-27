Tolgshow 8. bölüm için seyircilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Tolga Çevik'in oyunu Tolgshow'un 8. bölüm konuğu genç oyuncu Alina Boz oluyor. Tolga Çevik doğaçlama oyununun 10. yılında 'Tolgshow' adlı program ile yepyeni sürprizlerle çıkıyor. Tolgshow'un 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Peki, Tolgshow 8. bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Tolgshow 8. bölüm ile ilgili tüyolar...

TOLGSHOW 8. BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Talk show programı Tolgshow'un bu hafta yayınlanacak bölümüne Alina Boz konuk oldu. Tolgshow'un 8. bölümü 3 Mart Cumartesi saat 23.30'da seyircinin karşısına çıkacak.Tolga Çevik’ten oyunculuğu ile ilgili iltifat alan Boz, oyunculuğa başlamasının tamamen tesadüf olduğunu söyledi. Boz, 9 yaşındayken gittiği bir AVM’de karşısına çıkan Noel Baba kıyafetli kişinin, “Sen oyuncu olmalısın” dediğini, bu tavsiye üzerine ailesinin kendisini bir ajansa kaydettirdiğini anlattı.

TOLGA ÇEVİK 'PARAMPARÇA OLDU'



Tolga Çevik’in 7 Cüceler’in 7’sini birden canlandırdığı, Boz’un ise Pamuk Prenses olduğu oyun izleyenleri kahkahaya boğarken, Tolga Çevik ile Alina Boz’un ‘Paramparça’ dizisini yeniden yorumladıkları sahneler salonda dakikalarca alkışlandı.

Tolgshow 8. bölüm 2. fragmanı;

Tolgshow 8. bölüm 1. fragmanı;

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