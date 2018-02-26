TOLGSHOW 8. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş sona erdi. Tolga Çevik'in yönetmenin absürt taleplerini yerine getirmeye çalıştığı TOLGSHOW programına bu hafta konuk olacak isim de fragmanla birlikte belli oldu. Peki TOLGSHOW'a bu hafta kim konuk olacak? TOLGSHOW 8. bölümde neler yaşanacak? İşte TOLGSHOW 8. bölüm fragmanı...

TOLGSHOW 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

TOLGSHOW 8. bölüm fragmanı için bekleyiş sona erdi. Yayınlanan fragmanda bu hafta TOLGSHOW'a konuk olan isim de belli oluyor. Bu hafta TOLGSHOW'a Alina Boz konuk oluyor.

‘Arkadaşım’ karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununun 10’uncu yılında izleyicinin karşısına yepyeni sürprizlerle çıkıyor.

Bugüne kadar ‘Yönetmen’in bitmek bilmez ve çoğu zaman absürt isteklerini elinde hiçbir metin olmaksızın yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım’ yeni sezonda isyan bayrağını açıyor ve ipleri eline alıyor.

TOLGSHOW 8. yeni bölümüyle 3 Mart Cumartesi günü saat 23:30'da FOX TV'de ekrana gelecek.

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